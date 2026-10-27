Gold-Silver Price: सोने-चांदी के भाव में नरमी, धमतरी सराफा बाजार में बढ़ी रौनक, जानें कितना कम हुआ दाम

सराफा व्यापारी राहुल सेठिया, शिशिर सेठिया ने बताया कि पुष्य नक्षत्र में सोना-चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। इसी मान्यता के चलते दुकानों में ग्राहकों की आवाजाही बनी हुई है। सोना और चांदी की कीमतो में गिरावट आई है। कीमतों में गिरावट से अंगूठी, लॉकेट, चेन, झुमके और फैंसी ज्वेलरी की मांग बढऩे की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि 20 अक्टूबर को 24 कैरेट सोना प्रति तोला 1 लाख 47 हजार 500 रूपए, 22 कैरेट 1 लाख 33 हजार 800 रूपए, 20 कैरेट 1 लाख 22 हजार 200 रूपए और 18 कैरेट सोना1 लाख 10 हजार 600 रूपए था। जबकि वर्तमान में 24 कैरेट सोना 1 लाख 46 हजार रूपए प्रति तोला के भाव से बिक रहा है। इस तरह सोने के भाव में पिछले एक सप्ताह में 1500 रूपए की गिरावट आई है। 20 अक्टूबर की स्थिति में चांदी 2200 रूपए प्रति तोला में बिक रहा था। वर्तमान में 1960 रूपए प्रति तोला के भाव से बिक रहा है। मार्च-2026 में सोना प्रति तोला1 लाख 85 हजार रूपए तक पहुंच गया था। वैश्विक मंदी और सोने की डिमांड कम होने से अब धीरे-धीरे सोने की कीमत में गिरावट आ रही है।