धमतरी में दो युवकों पर जानलेवा हमला, एक की मौत, दूसरा अस्पताल में भर्ती

Dhamtari Knife Attack: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में देर रात चाकूबाजी और मारपीट की सनसनीखेज घटना सामने आई है। हमले में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान मुजगहन निवासी दीपांशु साहू के रूप में हुई है। वहीं, घायल युवक का नाम विक्की साहू बताया गया है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर अर्जुनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।