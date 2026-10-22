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धमतरी

धमतरी में दो युवकों पर जानलेवा हमला, एक की मौत, दूसरा अस्पताल में भर्ती

Dhamtari Murder Case: छत्तीसगढ़ के धमतरी में देर रात चाकूबाजी और मारपीट में दीपांशु साहू की मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त विक्की साहू गंभीर रूप से घायल है।
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धमतरी

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Laxmi Vishwakarma

Oct 22, 2026

Dhamtari Knife Attack

धमतरी में चाकू से हमला (Photo Source- Patrika File Photo)

Dhamtari Knife Attack: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में देर रात चाकूबाजी और मारपीट की सनसनीखेज घटना सामने आई है। हमले में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान मुजगहन निवासी दीपांशु साहू के रूप में हुई है। वहीं, घायल युवक का नाम विक्की साहू बताया गया है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर अर्जुनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।

Dhamtari Crime News: देर रात दो युवकों पर चाकू से हमला

जानकारी के अनुसार, दीपांशु साहू और उसका दोस्त विक्की साहू देर रात हमले का शिकार हुए। दोनों युवकों के साथ मारपीट की गई और उन पर चाकू से वार किए गए। हमले में दीपांशु को गंभीर चोटें आईं, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। वहीं, विक्की साहू गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

हमले के बाद आरोपी फरार

घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। वारदात की सूचना मिलते ही अर्जुनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल घटना में शामिल आरोपियों की पहचान, हमले की वजह और वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है।

अमितपुरी गोस्वामी हत्याकांड से जुड़ रहा मामला

इस घटना को वर्ष 2024 में हुए अमितपुरी गोस्वामी हत्याकांड से जुड़ा बताया जा रहा है। ऐसे में पुलिस पुरानी घटना और मौजूदा वारदात के बीच संभावित संबंधों की भी जांच कर सकती है। हालांकि, दोनों मामलों के बीच संबंध और हमले के पीछे की वास्तविक वजह को लेकर आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।

Chhattisgarh Crime News: पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी

धमतरी में हुई इस वारदात के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। जांच में हमले के कारणों, घटनाक्रम और इसमें शामिल लोगों की भूमिका का पता लगाया जाएगा। फिलहाल एक युवक की मौत और दूसरे के गंभीर रूप से घायल होने के मामले में पुलिस की जांच जारी है। आरोपियों की गिरफ्तारी और घटना के पीछे की वजह सामने आने के बाद मामले में और जानकारी मिलने की उम्मीद है।

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Updated on:

22 Oct 2026 10:11 am

Published on:

22 Oct 2026 10:10 am

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / धमतरी में दो युवकों पर जानलेवा हमला, एक की मौत, दूसरा अस्पताल में भर्ती

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