पति ने पाइप और तीर से हमला कर पत्नी की कर दी हत्या (Photo AI Imsge)
Dhamtari Crime News: केरेगांव थाना क्षेत्र के ग्राम बाहनापथरा (कोटाभर्रीडीह) में खाना नहीं बनाने की बात को लेकर आरोपी ने आक्रोशित होकर पाइप और तीर से पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस पूछताछ में पति ने हत्या की बात स्वीकार की है। पुलिस ने बताया कि घटना 25 नवंबर की रात की है। राजकुमार कमार ने बताया कि वह शाम करीब 7 बजे स्टॉप डैम में मछली पकडऩे के लिए लगाए गए जाल को देखने गया था। रात करीब 8 बजे घर लौटा तो पत्नी सत्याबाई कमार आंगन में शराब पीकर सोई थी। खाना बनाने की बात पूछने पर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया।
विवाद से आक्रोशित होकर राजकुमार ने सत्याबाई की पहले पाइप से पिटाई की। इसके बाद तीर से हमला कर दिया, जिससे सत्याबाई घायल होकर जमीन पर गिर गई। अधिक मात्रा में खून बहने से सत्याबाई की मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद राजकुमार ने इसकी जानकारी सरपंच को दी। सरपंच ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने पंचनामा पश्चात शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है।
पुलिस ने मृतका सत्याबाई के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। मामले में आरोपी पति राजकुमार कमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपी ने पत्नी की हत्या करने की बात स्वीकार की है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। गांव में घरेलू विवाद के चलते हुई इस घटना से लोगों में चिंता का माहौल है। मामूली बात से शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि एक महिला की जान चली गई। पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों और घटनाक्रम की जांच कर रही है।
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