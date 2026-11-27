Dhamtari Crime News: केरेगांव थाना क्षेत्र के ग्राम बाहनापथरा (कोटाभर्रीडीह) में खाना नहीं बनाने की बात को लेकर आरोपी ने आक्रोशित होकर पाइप और तीर से पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस पूछताछ में पति ने हत्या की बात स्वीकार की है। पुलिस ने बताया कि घटना 25 नवंबर की रात की है। राजकुमार कमार ने बताया कि वह शाम करीब 7 बजे स्टॉप डैम में मछली पकडऩे के लिए लगाए गए जाल को देखने गया था। रात करीब 8 बजे घर लौटा तो पत्नी सत्याबाई कमार आंगन में शराब पीकर सोई थी। खाना बनाने की बात पूछने पर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया।