छत्तीसगढ़ में चंगाई सभा को लेकर बवाल (Photo Source- Patrika)
Changai Sabha Controversy: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नगरी में कथित चंगाई सभा को लेकर विवाद सामने आया है। 22 नवंबर को आयोजित प्रार्थना सभा का विरोध करने पहुंचे हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने एक व्यक्ति पर भगवान श्रीराम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। इस कथित टिप्पणी के बाद मौके पर विवाद की स्थिति बन गई। घटना से नाराज संगठन के कार्यकर्ताओं ने नगरी थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हिंदू जागरण मंच का आरोप है कि नगरी में आयोजित की जा रही चंगाई सभा शासन के निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते हुए की जा रही थी। इसी का विरोध करने के लिए संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे थे। इसी दौरान भगवान श्रीराम को लेकर कथित अभद्र टिप्पणी किए जाने से विवाद बढ़ गया।
जानकारी के मुताबिक, 22 नवंबर को धमतरी जिले के नगरी में एक प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही थी। इसे लेकर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई थी। संगठन का आरोप था कि सभा का आयोजन शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। इसी बात को लेकर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता सभा स्थल पर पहुंचे और विरोध जताया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनका उद्देश्य कथित नियम उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठाना था। हालांकि, मौके पर मौजूद लोगों के बीच इसी दौरान विवाद की स्थिति बन गई।
हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि विरोध के दौरान दिनेश साहू नामक व्यक्ति ने भगवान श्रीराम के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। संगठन का दावा है कि यह टिप्पणी कार्यकर्ताओं और पुलिस की मौजूदगी में की गई थी। कथित टिप्पणी के बाद मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। उनका कहना है कि भगवान श्रीराम के प्रति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है। इसी घटना को लेकर विवाद बढ़ गया और मामला थाने तक पहुंच गया। हालांकि, इस मामले में लगाए गए आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी।
घटना से नाराज हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता नगरी थाने पहुंचे और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। संगठन ने पुलिस से मामले में कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में भगवान श्रीराम के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी किए जाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अब पुलिस घटना से जुड़े तथ्यों और शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है। जांच के दौरान सामने आने वाले साक्ष्यों और बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
हिंदू जागरण मंच ने मामले में जल्द और सख्त कार्रवाई की मांग की है। संगठन का कहना है कि यदि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की गई तो आगे आंदोलन किया जाएगा। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं होने की स्थिति में संगठन उग्र आंदोलन का रास्ता अपना सकता है। फिलहाल मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर विवाद बना हुआ है और पुलिस जांच जारी है।
नगरी में चंगाई सभा को लेकर शुरू हुआ विवाद अब FIR तक पहुंच गया है। एक तरफ हिंदू जागरण मंच ने सभा के आयोजन पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है, वहीं दूसरी ओर संगठन के कार्यकर्ताओं ने भगवान श्रीराम के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कथित टिप्पणी, घटना के दौरान बनी स्थिति और शिकायत में लगाए गए आरोपों की वास्तविकता जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
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