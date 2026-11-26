हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि विरोध के दौरान दिनेश साहू नामक व्यक्ति ने भगवान श्रीराम के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। संगठन का दावा है कि यह टिप्पणी कार्यकर्ताओं और पुलिस की मौजूदगी में की गई थी। कथित टिप्पणी के बाद मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। उनका कहना है कि भगवान श्रीराम के प्रति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है। इसी घटना को लेकर विवाद बढ़ गया और मामला थाने तक पहुंच गया। हालांकि, इस मामले में लगाए गए आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी।