Cyclone Akvan: अक्टूबर-नवंबर के बीच महज 22 दिनों में भारत में तीन तूफानों ने दस्तक दी। अर्नब, मुरासु के बाद अब अकवान तूफान ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। तीनों तूफानों का असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला। खासकर धमतरी जिले में बारिश और तेज हवा के चलते किसानों की चिंता बढ़ गई है। शुक्रवार को धमतरी जिले में करीब 4 से 5 घंटे तक मध्यम बारिश हुई। इससे खेतों में खड़ी धान की फसल प्रभावित हुई है। अधिकांश खेतों में धान की फसल हवा और बारिश के कारण गिर गई है।