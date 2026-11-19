बारिश की सांकेतिक तस्वीर (photo Patrika)
Balod Weather News: बालोद जिले में अगले कुछ दिनों तक मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 20 नवंबर से मौसम में बदलाव के संकेत हैं। हल्की बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। 19 नवंबर को तापमान 19.4 से 25.6 डिग्री के बीच रह सकता है। इसके अलावा 20 नवंबर को हल्की बारिश या गरज-चमक की संभावना है, जबकि 21 नवंबर को मध्यम बारिश या गरज-चमक हो सकती है। 22 और 23 नवंबर को मौसम में सुधार होने के साथ आसमान आंशिक रूप से साफ रहने की संभावना है। किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
जिले में मौसम के अचानक बदलने की संभावना को देखते हुए किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इस समय खेतों में धान की फसल और कटाई के बाद खुले में रखी उपज को लेकर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। यदि बारिश होती है तो खुले में रखे धान के भीगने और फसल की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका रह सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे मौसम के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए खेतों और खलिहानों में रखी फसल की सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम कर लें। कटी हुई फसल को खुले में छोड़ने से बचें और बारिश की स्थिति में तिरपाल या अन्य सुरक्षित व्यवस्था का उपयोग करें।
बड़ी खबरेंView All
newsupdate