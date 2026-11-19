जिले में मौसम के अचानक बदलने की संभावना को देखते हुए किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इस समय खेतों में धान की फसल और कटाई के बाद खुले में रखी उपज को लेकर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। यदि बारिश होती है तो खुले में रखे धान के भीगने और फसल की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका रह सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे मौसम के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए खेतों और खलिहानों में रखी फसल की सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम कर लें। कटी हुई फसल को खुले में छोड़ने से बचें और बारिश की स्थिति में तिरपाल या अन्य सुरक्षित व्यवस्था का उपयोग करें।