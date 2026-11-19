Raipur News: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में बैंकों, एटीएम और वित्तीय संस्थानों की सुरक्षा को लेकर नॉर्थ जोन पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। इसके तहत पांचों थाना क्षेत्रों में अलग-अलग पुलिस टीमें गठित कर बैंक और एटीएम के आसपास बाइक से पेट्रोलिंग की गई। पुलिस ने संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ बैंक प्रबंधन और सुरक्षा गार्डों से चर्चा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही बैंक आने वाले ग्राहकों को नकदी के लेन-देन और साइबर ठगी से बचने के लिए जरूरी सावधानियां बताईं।