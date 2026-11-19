Raipur News: बैंकों और ATM की सुरक्षा बढ़ाने पुलिस का विशेष अभियान(photo-patrika)
Raipur News: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में बैंकों, एटीएम और वित्तीय संस्थानों की सुरक्षा को लेकर नॉर्थ जोन पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। इसके तहत पांचों थाना क्षेत्रों में अलग-अलग पुलिस टीमें गठित कर बैंक और एटीएम के आसपास बाइक से पेट्रोलिंग की गई। पुलिस ने संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ बैंक प्रबंधन और सुरक्षा गार्डों से चर्चा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही बैंक आने वाले ग्राहकों को नकदी के लेन-देन और साइबर ठगी से बचने के लिए जरूरी सावधानियां बताईं।
पुलिस उपायुक्त नॉर्थ जोन दीपमाला कश्यप ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों में आने-जाने वाले नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी थाना प्रभारियों को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त नॉर्थ जोन आदित्य पाण्डेय के पर्यवेक्षण में पांचों थाना क्षेत्रों में पुलिस टीमों का गठन किया गया।
इन टीमों ने अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित बैंकों, एटीएम और आसपास के इलाकों में बाइक से पेट्रोलिंग की। इस दौरान बैंक परिसरों के बाहर आने-जाने वाले लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी गई, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की समय रहते पहचान की जा सके।
अभियान के दौरान पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने बैंक प्रबंधन तथा वहां तैनात सुरक्षा गार्डों से बातचीत की। पुलिस टीमों ने बैंक परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया और कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए।
पुलिस ने बैंक प्रबंधन और सुरक्षा कर्मचारियों से कहा कि परिसर के आसपास कोई संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि दिखाई देने पर तत्काल संबंधित थाना पुलिस को सूचना दें। इससे संभावित आपराधिक घटनाओं को रोकने में मदद मिल सकेगी।
पुलिस ने बैंक आने वाले ग्राहकों को भी सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। खासतौर पर बैंक से बड़ी रकम निकालने या जमा करने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। पुलिस ने कहा कि नकदी लेकर आते-जाते समय आसपास की गतिविधियों पर ध्यान रखें और किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें।
अभियान में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया। पुलिस का उद्देश्य बैंकिंग कार्यों के दौरान आम लोगों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना और संभावित अपराधों के प्रति जागरूक करना है।
बैंक और एटीएम के आसपास सुरक्षा के साथ पुलिस ने डिजिटल लेन-देन में होने वाली धोखाधड़ी से बचाव की जानकारी भी दी। नागरिकों को बताया गया कि साइबर अपराधी अलग-अलग तरीकों से बैंक खाते से जुड़ी गोपनीय जानकारी हासिल कर ठगी कर सकते हैं।
पुलिस ने लोगों से अपील की कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ OTP, ATM PIN, CVV या बैंक खाते से जुड़ी गोपनीय जानकारी साझा न करें। अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें और किसी के कहने पर मोबाइल में स्क्रीन शेयरिंग या रिमोट एक्सेस एप डाउनलोड न करें।
नॉर्थ जोन पुलिस ने नागरिकों से बैंकिंग कार्यों के दौरान सतर्क रहने की अपील की है। पुलिस के अनुसार, आम लोगों की जागरूकता और सतर्कता से बैंकिंग धोखाधड़ी तथा अन्य आपराधिक गतिविधियों को रोकने में मदद मिल सकती है। बैंक या एटीएम के आसपास कोई संदिग्ध व्यक्ति अथवा गतिविधि दिखाई देने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें।
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