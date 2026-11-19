बोर्ड के सचिव रमाकांत मिश्रा ने अध्यक्ष प्रहलाद रजक के निजी बैंक खाते में किराए के वाहन के नाम पर भुगतान कराने की प्रक्रिया अपनाई। यह भुगतान भी सवालों के घेरे में है। प्राप्त दस्तावेजों में उल्लेख है कि रजककार विकास बोर्ड के चेक क्रमांक 000117 के माध्यम से 65,100 रुपए की राशि अध्यक्ष के बैंक ऑफ इंडिया के खाते में ट्रांसफर कराने के लिए तेलीबांधा स्थित यूको बैंक के शाखा प्रबंधक के नाम पर नोटशीट चलाई गई। वहीं, वावा प्रोजेक्ट के नाम पर भी सचिव ने आरटीजीएस के माध्यम से राशि ट्रांसफर कराई। इसके संचालक बोर्ड अध्यक्ष के भांजे बताए जा रहे हैं।