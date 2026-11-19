नवजात को जन्म देकर नाली में फेंका (Photo Source- Patrika)
विनोद जैन/Newborn Death Case: छत्तीसगढ़ के गोबरा नवापारा में नवजात शिशु का शव नाली में मिलने के मामले ने अब गंभीर मोड़ ले लिया है। पुलिस ने जांच के बाद छह लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। इस मामले में सबसे बड़ा खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार नवजात का जन्म मृत अवस्था में नहीं हुआ था, बल्कि वह जन्म के समय जीवित था। इस जानकारी के सामने आने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी और मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) के साथ पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।
यह घटना 31 अक्टूबर की सुबह की है, जब रेलवे स्टेशन रोड स्थित वार्ड क्रमांक 7 में आयुष्मान अस्पताल के सामने नाली में नवजात का शव दिखाई दिया था। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद नवजात के शव को नाली से बाहर निकलवाया गया था। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की जांच के बाद इस मामले में छह लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
शुरुआत में नाली में नवजात का शव मिलने के बाद कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही थीं। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा था, ताकि मौत से जुड़े तथ्यों का पता लगाया जा सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि नवजात का जन्म मृत अवस्था में नहीं हुआ था। वह जन्म के समय जीवित था। इस तथ्य ने पूरे मामले की दिशा बदल दी। इसके बाद पुलिस ने घटना से जुड़े हर पहलू की गंभीरता से जांच शुरू की। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि नवजात की मौत किन परिस्थितियों में हुई और उसका शव नाली तक कैसे पहुंचा।
पुलिस जांच के दौरान यह मामला एक नाबालिग युवती से जुड़ा पाया गया। इसके बाद पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(एम), 91 और 238 के साथ पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 एवं 21 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। हालांकि पुलिस ने फिलहाल आरोपियों के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस पूरे घटनाक्रम में किस व्यक्ति की क्या भूमिका रही। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
घटना गोबरा नवापारा के रेलवे स्टेशन रोड स्थित वार्ड क्रमांक 7 की है। 31 अक्टूबर की सुबह करीब 7 बजे आयुष्मान अस्पताल के सामने नाली में नवजात का शव दिखाई दिया था। आसपास मौजूद लोगों की नजर जब शव पर पड़ी तो इलाके में हड़कंप मच गया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। नाली में पानी का बहाव तेज होने के कारण शव को तलाशने और बाहर निकालने में परेशानी हो रही थी। इसके बाद सफाईकर्मी की मदद ली गई। रापा के जरिए नाली में तलाश की गई और काफी मशक्कत के बाद नवजात के शव को बाहर निकाला गया।
शव मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसके साथ ही तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर घटना से जुड़ी कड़ियां जोड़ने का प्रयास किया गया। जांच के दौरान मिले तथ्यों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की गई। निजी अस्पताल के सामने नवजात का शव मिलने के बाद से ही कई सवाल उठ रहे थे। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जन्म के समय नवजात के जीवित होने की जानकारी सामने आने के बाद मामला और संवेदनशील हो गया है।
छह लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज होने के बाद पुलिस की जांच का दायरा बढ़ गया है। फिलहाल सबसे अहम सवाल यह है कि नवजात का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ, उसकी मौत कैसे हुई और शव को नाली में किसने छोड़ा? इसके अलावा इस पूरे घटनाक्रम में शामिल लोगों की अलग-अलग भूमिका भी जांच का विषय है। फिलहाल गोबरा नवापारा पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही घटना से जुड़े सभी तथ्यों और आरोपियों की भूमिका स्पष्ट हो सकेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आए तथ्य ने मामले को गंभीर जरूर बना दिया है, लेकिन घटना की पूरी सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी।
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