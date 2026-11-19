घटना गोबरा नवापारा के रेलवे स्टेशन रोड स्थित वार्ड क्रमांक 7 की है। 31 अक्टूबर की सुबह करीब 7 बजे आयुष्मान अस्पताल के सामने नाली में नवजात का शव दिखाई दिया था। आसपास मौजूद लोगों की नजर जब शव पर पड़ी तो इलाके में हड़कंप मच गया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। नाली में पानी का बहाव तेज होने के कारण शव को तलाशने और बाहर निकालने में परेशानी हो रही थी। इसके बाद सफाईकर्मी की मदद ली गई। रापा के जरिए नाली में तलाश की गई और काफी मशक्कत के बाद नवजात के शव को बाहर निकाला गया।