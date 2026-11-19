महादेव सट्टा ऐप की जांच में ED की बड़ी कार्रवाई (Photo Source- Patrika Create)
Mahadev Betting App: महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने फरार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। रायपुर की विशेष धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) अदालत ने अनिल अग्रवाल और विशाल आहुजा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। दोनों के फरार होने के बीच ED ने उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कराने के लिए भी अदालत में आवेदन पेश किया है।
इस मामले में एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। विशाल आहुजा के सगे भाई धीरज आहुजा ने इसी विशेष अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। जांच एजेंसी के मुताबिक, आहुजा बंधुओं की भूमिका महादेव ऐप के प्रमोटरों और उनसे जुड़े लोगों की हवाई टिकट बुकिंग के कारोबार से जुड़ी रही है। इस कार्रवाई के बाद महादेव सट्टा ऐप मामले की जांच एक बार फिर चर्चा में आ गई है।
महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में ED लंबे समय से आरोपियों और उनसे जुड़े कारोबार की जांच कर रही है। इसी कड़ी में रायपुर की विशेष PMLA अदालत ने अनिल अग्रवाल और विशाल आहुजा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। गैर-जमानती वारंट जारी होने का मतलब है कि संबंधित आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जा सकता है। वहीं, ED ने दोनों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कराने के लिए भी आवेदन दिया है। अब इस मामले में अदालत की आगे की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। जांच एजेंसी की कार्रवाई का उद्देश्य मामले में फरार आरोपियों की भूमिका और कथित वित्तीय लेनदेन की जांच को आगे बढ़ाना है।
इस मामले में विशाल आहुजा के भाई धीरज आहुजा की ओर से भी कानूनी कदम उठाया गया है। धीरज ने रायपुर की विशेष PMLA अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। ED की जांच में धीरज और विशाल आहुजा की भूमिका टिकट बुकिंग के कारोबार से जुड़ी बताई गई है। जांच एजेंसी के अनुसार, दोनों भोपाल स्थित रैपिड ट्रैवल्स नाम की कंपनी का संचालन करते थे। यह कंपनी महादेव ऐप के प्रमोटरों, उनके परिवार के सदस्यों और कारोबारी सहयोगियों के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई टिकट बुक करती थी। अब धीरज की अग्रिम जमानत याचिका पर अदालत का रुख भी इस मामले में महत्वपूर्ण रहेगा।
ED की सितंबर 2023 की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, रैपिड ट्रैवल्स कंपनी महादेव ऐप से जुड़े लोगों की यात्रा व्यवस्था संभालती थी। कंपनी के माध्यम से प्रमोटरों और उनके सहयोगियों के लिए देश-विदेश की हवाई टिकट बुक की जाती थीं। जांच में एजेंसी ने आरोप लगाया था कि इन टिकटों के भुगतान में सट्टेबाजी से हासिल अवैध रकम का इस्तेमाल किया जाता था। यानी महादेव ऐप से जुड़े कथित अवैध पैसों के लेनदेन और यात्रा व्यवस्था के बीच कनेक्शन की जांच की गई। ED इस पूरे नेटवर्क में शामिल लोगों, कंपनियों और वित्तीय लेनदेन की पड़ताल कर रही है। इसी जांच के आधार पर आहुजा बंधुओं की भूमिका सामने आने की बात कही गई है।
महादेव सट्टा ऐप का मामला फरवरी 2023 में दुबई में हुई एक भव्य शादी के कारण भी सुर्खियों में आया था। यह शादी ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की थी। जांच से जुड़े दावों के अनुसार, इस आयोजन पर करीब 200 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। इस शादी में मेहमानों की यात्रा और हवाई टिकटों की व्यवस्था रैपिड ट्रैवल्स के माध्यम से की गई थी। आयोजन में फिल्मी हस्तियों समेत कई चर्चित लोगों के शामिल होने की बात भी सामने आई थी। ED ने इस आयोजन के खर्च और उससे जुड़े भुगतान के स्रोतों की जांच की थी। एजेंसी का आरोप रहा है कि महादेव ऐप से होने वाली कथित अवैध कमाई का इस्तेमाल इस तरह के आयोजनों और दूसरे खर्चों में किया गया।
महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में कार्रवाई का दायरा लगातार बढ़ा है। इस मामले में शुभम सोनी के खिलाफ पहले ही गैर-जमानती वारंट जारी हो चुका है। अब अनिल अग्रवाल और विशाल आहुजा के खिलाफ वारंट जारी होने से जांच में एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। ED इस मामले में सट्टेबाजी से प्राप्त कथित अवैध कमाई, उसके इस्तेमाल और उससे जुड़े कारोबारी नेटवर्क की जांच कर रही है। एजेंसी की कार्रवाई में कई लोगों और कंपनियों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है।
महादेव सट्टा ऐप मामले में अब दो महत्वपूर्ण कानूनी पहलुओं पर नजर रहेगी। पहला, अनिल अग्रवाल और विशाल आहुजा के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट के बाद आगे क्या कार्रवाई होती है। दूसरा, धीरज आहुजा की अग्रिम जमानत याचिका पर अदालत क्या फैसला सुनाती है। इसके अलावा दोनों आरोपियों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कराने के लिए ED की ओर से दिए गए आवेदन पर भी अदालत की प्रक्रिया अहम होगी। फिलहाल महादेव ऐप से जुड़े कथित अवैध लेनदेन और उससे जुड़े नेटवर्क की जांच जारी है।
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