महादेव सट्टा ऐप का मामला फरवरी 2023 में दुबई में हुई एक भव्य शादी के कारण भी सुर्खियों में आया था। यह शादी ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की थी। जांच से जुड़े दावों के अनुसार, इस आयोजन पर करीब 200 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। इस शादी में मेहमानों की यात्रा और हवाई टिकटों की व्यवस्था रैपिड ट्रैवल्स के माध्यम से की गई थी। आयोजन में फिल्मी हस्तियों समेत कई चर्चित लोगों के शामिल होने की बात भी सामने आई थी। ED ने इस आयोजन के खर्च और उससे जुड़े भुगतान के स्रोतों की जांच की थी। एजेंसी का आरोप रहा है कि महादेव ऐप से होने वाली कथित अवैध कमाई का इस्तेमाल इस तरह के आयोजनों और दूसरे खर्चों में किया गया।