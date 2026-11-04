वेबसाइट ब्लॉक हुई तो WhatsApp बना सहारा, सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी के बाद महादेव सट्टा नेटवर्क ने बदला कारोबार का तरीका

इस नेटवर्क में केवल यूजर आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराना ही शामिल नहीं है, बल्कि पैसों के लेन-देन की व्यवस्था भी एजेंटों के माध्यम से संचालित होती है। जानकारी के अनुसार, यूजर को पैसे जमा कराने यानी डिपॉजिट और जीत की रकम निकालने यानी विड्रॉल के लिए संबंधित ऑपरेटर से संपर्क करना पड़ता है। इसके लिए यूपीआई और बैंक खातों का इस्तेमाल किया जाता है। इस व्यवस्था में वेबसाइट पर सीधे भुगतान करने के बजाय एजेंटों के जरिए लेन-देन कराया जाता है। इससे पूरे नेटवर्क की कार्यप्रणाली सामान्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अलग दिखाई देती है।