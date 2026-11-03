CG Rajyotsav: गृहमंत्री अमित शाह बोले- अटल ने बनाया, मोदी संवार रहे

गृहमंत्री शाह ने कहा कि एक समय जब इस क्षेत्र का विकास पूरी तरह रुक गया था, तब अटलजी ने इस राज्य का निर्माण किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे संवारने का काम किया। मैं छत्तीसगढ़ की जनता, विशेषकर आदिवासी समुदाय को बधाई देता हूं कि आज यह राज्य नक्सल-मुक्त हो गया है और विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। मैं सीएपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस की भी सराहना करता हूं।