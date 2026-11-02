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CHL: मैनपाट टाइटंस बनी छत्तीसगढ़ हॉकी लीग की पहली चैंपियन 

राजधानी रायपुर स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में मैनपाट टाइटंस और संस्कारधानी स्ट्राइकर्स के बीच खेला गया खिताबी मुकाबला
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रायपुर

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Anupam Rajiv Rajvaidya

Updated: 2 Nov 2026, 2:09 AM IST

Chhattisgarh Hockey League

मैनपाट टाइटंस छत्तीसगढ़ हॉकी लीग (सीएचएल) के पहले संस्करण के खिताबी मुकाबले में संस्कारधानी स्ट्राइकर्स को 4-2 से हराकर चैंपियन बनी। राजधानी रायपुर के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में 1 नवंबर को फाइनल मैच खेला गया।

सीएचएल (CHL) का फाइनल मैच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया, डिप्टी सीएम द्वय अरुण साव और विजय शर्मा सहित विशिष्ट जनों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। उन्होंने विजेता टीमों और श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए।

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छत्तीसगढ़ के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ हॉकी लीग में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली छह फ्रेंचाइजी टीमों ने भाग लिया था। जियो हॉटस्टार ने मैचों को लाइव स्ट्रीमिंग किया था।

सीएचएल के फाइनल मुकाबले में मैनपाट टाइटंस ने मैच की तेज शुरुआत की और शुरुआती मिनटों में कुछ मूव बनाए। उन्होंने शुरुआत में ही सर्कल में प्रवेश सुनिश्चित कर लिया, जो किसी भी टीम के लिए हमेशा एक अच्छा संकेत होता है। लेकिन काउंटर पर शाहरुख ने एक मौका दिया, जहां उनके शॉट को डिफेंडर ने रोक दिया।

मैनपाट टाइटंस ने तीसरे क्वार्टर में रुख बदलने की कोशिश की, जब संदीप ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर स्कोर 2-1 कर दिया, लेकिन उनकी बढ़त देर तक नहीं रही। स्ट्राइकर्स ने भी पेनल्टी कॉर्नर से गोल कर स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया। अंतिम समय में मैनपाट ने बेहतर टीमवर्क से दो गोल और दागे तथा स्कोर 4-2 कर लीग की पहली चैंपियन बनने में कामयाब रही। संस्कारधानी स्ट्राइकर्स के अभिषेक को स्ट्राइकर ऑफ द मैच अवॉर्ड और मोहित को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

सीएचएल में कुल 21 लाख रुपए की पुरस्कार राशि बांटी गई। विजेता टीम मैनपाट टाइटंस को 11 लाख रुपए और उपविजेता संस्कारधानी स्ट्राइकर्स को 6 लाख रुपए मिले। शाहरुख अली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, आशीष तानी पूर्ति (13 गोल) को लीग का टॉप स्कोरर और हिमांशु को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना गया। स्थानीय खिलाड़ी मोहित नायक ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ छत्तीसगढ़ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। संदीप कुमार हॉकी लीग के इमर्जिंग प्लेयर (U-21) बने।

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2 Nov 2026, 2:09 AM IST

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