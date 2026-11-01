Raipur: कांग्रेस की दिल्ली रैली पर भूपेश बघेल बोले- विरोध प्रदर्शन ऐतिहासिक होगा

बघेल ने आगे कहा कि कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ आए थे, उन्होंने फिर बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। लेकिन सवाल है कि छत्तीसगढ़ में एसआईआर के दौरान काटे गए लगभग 25 लाख नामों में कितने बांग्लादेशी नागरिक थे? कितनों को पकड़ा गया और कितनों को डिपोर्ट किया गया? मैंने तीन अलग-अलग विधानसभा सत्रों में यह सवाल उठाया, लेकिन आज तक सरकार इसका जवाब नहीं दे पाई।