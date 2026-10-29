Raipur: फिल्म सिटी बनाने के लिए रायपुर में माना-तूता जंगल की कटाई

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर (Raipur) में मुंबई की तर्ज पर फिल्म सिटी का निर्माण किया जाना है। फिल्म सिटी के लिए माना-तूता के 100 एकड़ के जंगल में पेड़ों की कटाई शुरू हो चुकी है। मानव निर्मित जंगल को काटने के विरोध में ग्रामीणों ने चिपको आंदोलन शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि नवा रायपुर में सैकड़ों एकड़ जमीन खाली है। आखिरकार माना-तूता के जंगल को काटकर ही फिल्म सिटी बनाने की योजना क्यों?