Diwali Bonus पर बड़ा अपडेट, इस बार बिजली कर्मियों के हाथ आ सकती है इतनी मोटी रकम

महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने प्रबंध निदेशक के सामने कर्मचारियों की मांग रखते हुए कहा कि बिजली कर्मियों का योगदान केवल नियमित कामकाज तक सीमित नहीं है। बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने में उनकी अहम भूमिका रहती है। किसी भी तकनीकी खराबी या आपात स्थिति में भी कर्मचारी व्यवस्था को जल्द सामान्य करने के लिए जुटे रहते हैं। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि कर्मचारियों की मेहनत और जिम्मेदारियों को देखते हुए बोनस-एक्सग्रेसिया राशि में बढ़ोतरी की जानी चाहिए, ताकि त्योहार के समय उन्हें आर्थिक राहत मिल सके। महासंघ की इस मांग का उद्देश्य कर्मचारियों को उनके काम के अनुरूप बेहतर प्रोत्साहन दिलाना है।