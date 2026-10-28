Diwali Bonus पर बड़ा अपडेट, इस बार बिजली कर्मियों के हाथ आ सकती है इतनी मोटी रकम

Diwali Bonus सांकेतिक तस्वीर (Photo Patrika)
Diwali Bonus: छत्तीसगढ़ के बिजली कर्मचारियों के लिए दिवाली से पहले बोनस और एक्सग्रेसिया राशि को लेकर उम्मीद बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी महासंघ (बीएमएस) के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को पावर कंपनी मुख्यालय में प्रबंध निदेशक (ट्रांसमिशन) आरके शुक्ला से मुलाकात कर बोनस और एक्सग्रेसिया राशि में वृद्धि की मांग उठाई। इस पर एमडी ने आश्वस्त किया कि इस वर्ष बोनस-एक्सग्रेसिया राशि का भुगतान दिवाली से पहले कर दिया जाएगा।
बिजली कर्मचारी महासंघ ने कर्मचारियों की भूमिका और उनके योगदान का हवाला देते हुए कहा कि बिजली व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। सालभर बिजली उत्पादन से लेकर वितरण व्यवस्था तक कर्मचारी लगातार सेवाएं देते हैं। त्योहारों के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए भी कर्मचारियों को अतिरिक्त सतर्कता और मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में उनकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए बोनस और एक्सग्रेसिया राशि में वृद्धि की जानी चाहिए।
महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने प्रबंध निदेशक के सामने कर्मचारियों की मांग रखते हुए कहा कि बिजली कर्मियों का योगदान केवल नियमित कामकाज तक सीमित नहीं है। बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने में उनकी अहम भूमिका रहती है। किसी भी तकनीकी खराबी या आपात स्थिति में भी कर्मचारी व्यवस्था को जल्द सामान्य करने के लिए जुटे रहते हैं। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि कर्मचारियों की मेहनत और जिम्मेदारियों को देखते हुए बोनस-एक्सग्रेसिया राशि में बढ़ोतरी की जानी चाहिए, ताकि त्योहार के समय उन्हें आर्थिक राहत मिल सके। महासंघ की इस मांग का उद्देश्य कर्मचारियों को उनके काम के अनुरूप बेहतर प्रोत्साहन दिलाना है।
मुलाकात के दौरान प्रबंध निदेशक (ट्रांसमिशन) आरके शुक्ला ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि इस वर्ष बोनस-एक्सग्रेसिया राशि का भुगतान दिवाली से पहले कर दिया जाएगा। उनके इस आश्वासन के बाद बिजली कर्मचारियों में त्योहार से पहले राशि मिलने की उम्मीद जगी है। हालांकि, बोनस और एक्सग्रेसिया राशि में कितनी वृद्धि होगी, इस संबंध में फिलहाल कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में कर्मचारियों की नजर अब भुगतान की तारीख और राशि को लेकर होने वाले आधिकारिक निर्णय पर रहेगी।
पावर कंपनी मुख्यालय में हुई इस मुलाकात के दौरान बिजली कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल में राधेश्याम जायसवाल, नवरतन बरेठ और परमेश्वर कन्नौजे सहित संघ के कई पदाधिकारी शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल ने कर्मचारियों के हितों से जुड़े मुद्दे उठाते हुए बोनस-एक्सग्रेसिया राशि बढ़ाने की मांग दोहराई। कर्मचारियों को अब आधिकारिक निर्णय का इंतजार है। एमडी के आश्वासन के अनुसार दिवाली से पहले भुगतान होने की उम्मीद है, लेकिन राशि में बढ़ोतरी को लेकर स्थिति स्पष्ट होना अभी बाकी है।
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