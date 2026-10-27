CG Cabinet Decision: छत्तीसगढ़ में 200 यूनिट तक बिजली बिल में मिलती रहेगी छूट, साय सरकार ने बढ़ाई समय सीमा

कैबिनेट ने एम-ऊर्जा योजना की पात्रता अवधि बढ़ाने का फैसला लिया है। पहले यह अवधि 30 सितंबर 2026 तक थी। अब पात्र उपभोक्ता 31 मार्च 2027 तक योजना का लाभ ले सकेंगे। सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली बिल में दी जा रही रियायत पहले की तरह जारी रखने का निर्णय लिया है। इससे पात्र परिवारों को बिजली बिल के खर्च में राहत मिलती रहेगी। सरकार के अनुसार, इस फैसले से प्रदेश के करीब 7.25 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को योजना का लाभ लगातार मिलता रहेगा। इसके अलावा अधोसंरचना विकास के लिए 500 करोड़ रुपये के मिशन को मंजूरी दी गई।