स्मृति ईरानी की सादगी से प्रभावित हुए विधायक रिकेश सेन, सरकारी सुरक्षा घटाने CM साय को लिखा पत्र

BJP विधायक रिकेश सेन ने मांगी कम सुरक्षा (Photo Source- Patrika Create)
Chhattisgarh Politics: छत्तीसगढ़ में भाजपा विधायक रिकेश सेन ने अपनी शासकीय सुरक्षा में कटौती करने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को पत्र लिखा है। बताया जा रहा है कि भाजपा की प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी की सादगी और समर्पित कार्यशैली से प्रभावित होकर विधायक ने यह कदम उठाने का निर्णय लिया है। रिकेश सेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर अपने फैसले के पीछे की वजह भी बताई है।
विधायक के मुताबिक, भाजपा कार्यकर्ता की असली ताकत जनता का विश्वास है। जनसेवा के लिए सादगीपूर्ण जीवनशैली अपनाना और आम लोगों के बीच रहकर काम करना जरूरी है। इसी सोच से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी सरकारी सुरक्षा कम करने का अनुरोध किया है।
भाजपा विधायक रिकेश सेन ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए कहा कि वे स्मृति ईरानी की सादगी और काम करने के तरीके से काफी प्रभावित हैं। उनके अनुसार, स्मृति ईरानी का संदेश है कि भाजपा का कार्यकर्ता जनता की ताकत से आगे बढ़ता है और उसे जनसेवा को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए रिकेश सेन ने अपनी शासकीय सुरक्षा में कटौती कराने का फैसला लिया। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को पत्र लिखकर अनुरोध किया है।
विधायक रिकेश सेन ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था में कमी करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। इस पहल के पीछे सादगी और जनता के बीच रहकर काम करने की सोच को प्रमुख वजह बताया जा रहा है।हालांकि, सुरक्षा में कितनी कटौती करने का अनुरोध किया गया है और मुख्यमंत्री या संबंधित विभाग की ओर से इस पर क्या निर्णय लिया गया है, इसकी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल, यह मामला विधायक की ओर से की गई मांग तक सीमित है।
इस घटनाक्रम के पीछे भाजपा की प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी की सादगीपूर्ण जीवनशैली और जनसेवा से जुड़ा संदेश बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, स्मृति ईरानी ने सांसदों और विधायकों को सादगीपूर्ण जीवन अपनाने तथा जनता के बीच रहकर काम करने पर जोर दिया था। रिकेश सेन ने इसी संदेश से प्रेरित होकर अपनी सरकारी सुरक्षा कम कराने की पहल की है। उनके इस कदम को जनप्रतिनिधियों की जीवनशैली और आम जनता से जुड़ाव के संदर्भ में देखा जा रहा है।
विधायक रिकेश सेन ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को पत्र लिखकर अपनी शासकीय सुरक्षा कम करने का अनुरोध किया है। अब इस मांग पर सरकार और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों की ओर से निर्णय लिया जाना बाकी है। फिलहाल, सुरक्षा व्यवस्था में वास्तविक बदलाव हुआ है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। मुख्यमंत्री की ओर से निर्णय और आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि विधायक की सुरक्षा में कितनी कटौती की जाएगी।
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