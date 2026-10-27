स्मृति ईरानी की सादगी से प्रभावित हुए विधायक रिकेश सेन, सरकारी सुरक्षा घटाने CM साय को लिखा पत्र

भाजपा विधायक रिकेश सेन ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए कहा कि वे स्मृति ईरानी की सादगी और काम करने के तरीके से काफी प्रभावित हैं। उनके अनुसार, स्मृति ईरानी का संदेश है कि भाजपा का कार्यकर्ता जनता की ताकत से आगे बढ़ता है और उसे जनसेवा को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए रिकेश सेन ने अपनी शासकीय सुरक्षा में कटौती कराने का फैसला लिया। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को पत्र लिखकर अनुरोध किया है।