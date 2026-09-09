भाजपा के 50 कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल! डिप्टी CM अरुण साव के दौरे के बीच बीजापुर में सियासी हलचल

50 लोगों के कांग्रेस में शामिल होने के दावे के बाद बीजापुर में भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस इसे अपने पक्ष में बने माहौल के तौर पर पेश कर रही है, जबकि भाजपा इसे राजनीतिक प्रचार बता रही है। भाजपा जिलाध्यक्ष घासीराम नाग ने कांग्रेस को सलाह देते हुए कहा कि जनता को भ्रमित करने के बजाय पार्टी को अपने संगठन और जनाधार को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए।