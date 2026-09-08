छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़ी नियुक्तियां! निकाय चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की लिस्ट जारी, इन नेताओं को मिली जिम्मेदारी

जारी सूची के मुताबिक रायपुर ग्रामीण क्षेत्र के बीरगांव के लिए पूर्व मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया को पर्यवेक्षक बनाया गया है। वहीं मोतीलाल देवांगन और लेखराम साहू को सह पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। भिलाई शहर की जिम्मेदारी धनेंद्र साहू को पर्यवेक्षक के तौर पर सौंपी गई है, जबकि दीपक दुबे सह पर्यवेक्षक होंगे। रिसाली में मोहन मरकाम को पर्यवेक्षक और कन्हैया अग्रवाल को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।

इसी तरह भिलाई-चरौदा के लिए विकास उपाध्याय को पर्यवेक्षक और राजेंद्र साहू को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है।