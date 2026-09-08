IGKV Paper Leak: कृषि विश्वविद्यालय में लीक हुए पेपर की परीक्षाएं शुरु, तीन विषयों की परीक्षा की गई थी निरस्त

Paper Leak: इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में पेपर लीक होने के बाद निरस्त की गई परीक्षाएं अब दोबारा शुरू हो गई हैं। सोमवार को बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर के एंटोमोलॉजी (कीट विज्ञान) विषय की परीक्षा आयोजित की गई। विश्वविद्यालय में तीन प्रश्नपत्र सोशल मीडिया और व्हाट्सऐप पर लीक होने के बाद इनकी परीक्षाएं निरस्त कर दी गई थीं। अब विश्वविद्यालय ने नई तारीखों के अनुसार दोबारा परीक्षा शुरू कर दी है। पहले निरस्त पेपर की परीक्षा सोमवार को आयोजित हुई। इसके बाद अब लगातार दो दिन अन्य दो विषयों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा को लेकर विश्वविद्यालय ने प्रश्नपत्र की गोपनीयता बनाए रखने के लिए व्यवस्था में भी बदलाव किया है।