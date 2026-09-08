CG Bus Strike: 22 सितंबर से बस चालकों की हड़ताल, छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ का अनिश्चितकालीन महाबंद का ऐलान

Chhattisgarh Bus Strike: प्रदेश में डीजल की बढ़ती कीमतों के बावजूद बस किराया नहीं बढ़ाए जाने से नाराज बस ऑपरेटरों ने हड़ताल की चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अनवर अली ने बताया कि मांगें पूरी न होने पर 22 तारीख से राज्यभर में यात्री बसों का संचालन पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। बस मालिकों ने 9 सूत्रीय मांगें रखी है। इनमें बस किराया बढ़ाने के अलावा सिंगल स्लीपर सीट पर सिंगल टैक्स, ई-बसों को शहर की सीमा तक सीमित रखने, ऑल इंडिया परमिट वाली बसों पर नकेल कसने और वीएलटीडी डिवाइस की नवीनीकरण दर घटाने जैसी मांगे है।