Online Land Records: छत्तीसगढ़ में अब जमीन की नाप-जोख हुई ऑनलाइन, नहीं काटने पड़ेंगे तहसील के चक्कर , 7 दिनों में लागू होगा नया नियम

Chhattisgarh Land Survey: राज्य सरकार के राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए ज़मीन के सीमांकन की प्रक्रिया को आसान और डिजिटल बना दिया है। अब ज़मीन मालिकों को नाप-जोख या सीमांकन के लिए तहसील कार्यालयों और सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ लोक सेवा केंद्र, राजस्व विभाग के ऑनलाइन सिटिज़न पोर्टल या सेवासेतु के माध्यम से ही आवेदन जमा किए जा सकेंगे। विभाग ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक को ई-कोर्ट सॉफ्टवेयर में सुधार कर नया मॉड्यूल 7 दिनों के भीतर लागू करने के निर्देश दिए है।