पेट्रोल खत्म होने का बहाना बनाकर रोका, फिर चाकू से किए वार! रायपुर में लूट के लिए युवक की हत्या

पुलिस के अनुसार, 4 सितंबर की रात वेदप्रकाश और छबी मानिकचौरी रेलवे फाटक के पास कृष्णा डेलीनीड्स के करीब शराब पी रहे थे। दोनों के पास खर्च के लिए पैसे नहीं थे। इसके बाद उन्होंने राहगीरों को लूटने की योजना बनाई। रात करीब 1 बजे दोनों मोटरसाइकिल से अभनपुर की ओर निकले। हसदा मोड़ के पास उन्हें एक बाइक सवार नजर आया। आरोपियों ने उसे रोकने के लिए पेट्रोल खत्म होने का बहाना बनाया, लेकिन बाइक सवार नहीं रुका।