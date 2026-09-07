Dal-Bhat Center Scam: दाल-भात केंद्र में 8.40 लाख का घोटाला, टेबल-कुर्सी से लेकर बर्तन भी गायब

Dal-Bhat Center: गरीबों का पेट भरने वाली योजना ने दम तो तोड़ा है। साथ ही जाते-जाते सभी ने 60-60 हजार रुपए का चुना लगा दिया। दरअसल रायपुर जिले में संचालित 14 दाल-भात केंद्र बीतें सात सालों से बंद पड़े हुए है। एक समय था जब इन केंद्रों से रोजाना हजारों जरूरतमंदों को सिर्फ 5 रुपए में भरपेट दाल, चावल, सब्जी और रोटी मिलती थीं। बाद में केंद्र तो बंद हो गए, साथ ही इन्हें दिए गए बर्तन और फर्नीचर गायब कर दिए गए। जिनकी किमत लगभग 8 लाख 40 हजार रुपए है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिन समितियों को केंद्र संचालित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्हें 60 हजार रुपए के बर्तन भी दिए गए थे। लेकिन संस्थाओं द्वारा संचालन बंद करने के बाद भी बर्तन और अन्य सामाग्री वापस नहीं की गई।