छत्तीसगढ़ के शिक्षकों ने नवाचार से बदली सीखने की तस्वीर, रीता ने गणित का डर भगाया, लूनेश ने हिंदी-संस्कृत का बनाया सेतु

Innovative Teachers of Chhattisgarh: पढ़ाने का वही पुराना तरीका हो तो सीखना भी सीमित रह जाता है, लेकिन जब शिक्षक प्रयोग करने लगे तो कक्षा बच्चों के लिए खोज और अनुभव का मंच बन जाती है। राज्यपाल शिक्षक सम्मान के लिए चयनित पीजी उमाठे उत्कृष्ट विद्यालय, शांति नगर, रायपुर की शिक्षिका रीता मंडल और आशाराम डहरिया शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छछानपैरी अभनपुर के व्याख्याता लूनेश कुमार वर्मा ने शिक्षा में नवाचार को अपनी कार्यशैली का हिस्सा बनाया। रीता ने गणित को कहानियों, मॉडल और डिजिटल तकनीक से आसान बनाया, वहीं हिंदी के व्याख्याता डॉ. वर्मा ने गतिविधि आधारित शिक्षण के साथ हिंदी-संस्कृत के बीच ऐसा सेतु बनाया कि वे धाराप्रवाह संस्कृत बोलने में भी सक्षम हैं। दोनों के प्रयोगों का असर कक्षा से बाहर भी दिखाई देता है।