Raipur News: इस महिला की भोली सूरत पर मत जाना, पड़ोसियों को ही लूटा, पति ने भी दिया साथ

पूछताछ में बच्ची ने पूरे घटनाक्रम को बताया। एक और बच्चे के साथ ऐसा होने का पता चला। इसके बाद सोनम ने थाने में शिकायत की। इस पर गुढ़ियारी पुलिस ने वंदना साहू और दीपक साहू के खिलाफ अपराध दर्ज किया। पुलिस के अनुसार वंदना का पति दीपक भी पूरे मामले में शामिल था। उस पर बच्चों को चोरी करने का तरीका बताने और इस गतिविधि में सहयोग करने का आरोप है। आरोपी के कब्जे से उगाही किए गए सोने के कान के टॉप्स और चेन बरामद कर लिए गए हैं।