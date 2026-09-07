PM Kisan: रायपुर में बड़ा फर्जीवाड़ा! 11 हजार से ज्यादा संदिग्ध किसान मिले, 4800 जॉइंट अकाउंट पर रोक

जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि जिले के 1310 अपात्र किसानों और 2000 से अधिक मृत किसानों के खातों में नियमित रूप से राशि ट्रांसफर हो रही थी। कोविड काल के दौरान जिन किसानों का निधन हो गया था, उनके परिजनों ने इसकी सूचना विभाग को नहीं दी। इसके चलते मृत किसानों के खातों में हर साल 6000 रुपए (2-2 हजार रुपये की 3 किस्तों में) लगातार भेजे जा रहे थे। विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ऐसे सभी किसान आईडी को ऑनलाइन पोर्टल पर ब्लॉक कर दिया है।