रायपुर में कांग्रेस नेता नाना पटोले का केंद्र पर हमला, बोले- जातिगत जनगणना से भाग रही मोदी सरकार

Chhattisgarh Politics: रायपुर में जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला तेज कर दिया है। AICC के निर्देश पर देशभर में कांग्रेस नेताओं की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जातिगत जनगणना की मांग उठाई जा रही है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष नाना पटोले बुधवार को रायपुर पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने जातिगत जनगणना को सामाजिक न्याय और समान अवसर से जोड़ते हुए केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की।