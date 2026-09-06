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रायपुर में कांग्रेस नेता नाना पटोले का केंद्र पर हमला, बोले- जातिगत जनगणना से भाग रही मोदी सरकार

Congress Press Conference Raipur: रायपुर में कांग्रेस नेता नाना पटोले ने जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। दीपक बैज और चरणदास महंत भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे।
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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Sep 06, 2026

Chhattisgarh Politics

रायपुर में नाना पटोले का केंद्र पर हमला (Photo Source- Patrika)

Chhattisgarh Politics: रायपुर में जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला तेज कर दिया है। AICC के निर्देश पर देशभर में कांग्रेस नेताओं की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जातिगत जनगणना की मांग उठाई जा रही है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष नाना पटोले बुधवार को रायपुर पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने जातिगत जनगणना को सामाजिक न्याय और समान अवसर से जोड़ते हुए केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की।

Rahul Gandhi Caste Census: जातिगत जनगणना को लेकर नाना पटोले ने साधा निशाना

नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना के मुद्दे को प्रमुखता से उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने सड़क से लेकर संसद तक इस विषय को मजबूती से सामने रखा है। पटोले के मुताबिक जातिगत जनगणना से देश में अलग-अलग सामाजिक वर्गों की वास्तविक स्थिति का पता चल सकेगा। इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि समाज के किन वर्गों को विकास और अवसरों का कितना लाभ मिल रहा है।

‘जातिगत जनगणना से भाग रही मोदी सरकार’

नाना पटोले ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार जातिगत जनगणना के मुद्दे से बचने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत इस मामले में स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी लगातार इस मुद्दे को जनता के बीच उठाती रहेगी। उनके मुताबिक सामाजिक न्याय की नीतियां तैयार करने के लिए समाज की वास्तविक सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आंकड़ा सामने होना जरूरी है।

राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं मुद्दा

कांग्रेस की ओर से जातिगत जनगणना को लंबे समय से प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है। पार्टी का कहना है कि समाज के अलग-अलग वर्गों की संख्या और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति से जुड़े आंकड़े सामने आने चाहिए। नाना पटोले ने भी कहा कि राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना की मांग करते रहे हैं। कांग्रेस का तर्क है कि आंकड़ों के आधार पर ही वंचित और पिछड़े वर्गों के लिए प्रभावी नीतियां तैयार की जा सकती हैं।

देशभर में कांग्रेस का अभियान

AICC के निर्देश पर कांग्रेस ने जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर देशभर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। अलग-अलग राज्यों में पार्टी नेताओं ने केंद्र सरकार से जातिगत जनगणना को लेकर स्पष्ट रुख अपनाने की मांग की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाना पटोले के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की मौजूदगी ने भी इस मुद्दे को राजनीतिक तौर पर अहम बना दिया।

Modi Government: सामाजिक न्याय से जोड़ रही कांग्रेस

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जातिगत जनगणना केवल आंकड़े जुटाने का विषय नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध सामाजिक न्याय और समान अवसर से है। पार्टी का दावा है कि वास्तविक आंकड़े सामने आने के बाद सरकार को समाज के विभिन्न वर्गों के लिए योजनाएं और नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। वहीं, कांग्रेस ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में जातिगत जनगणना का मुद्दा और जोर-शोर से उठाया जाएगा। रायपुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी पार्टी ने केंद्र सरकार पर दबाव बनाने और इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने का संदेश दिया है।

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Updated on:

06 Sept 2026 03:36 pm

Published on:

06 Sept 2026 03:36 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रायपुर में कांग्रेस नेता नाना पटोले का केंद्र पर हमला, बोले- जातिगत जनगणना से भाग रही मोदी सरकार

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