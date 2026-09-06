Jhiram Ghati: NIA के फैसले पर सियासी संग्राम शुरू! कांग्रेस बोली- न्याय नहीं हुआ; BJP ने कहा- पांच साल तक सबूत क्यों नहीं दिए?

Jhiram Ghati: छत्तीसगढ़ के झीरम कांड मामले में NIA कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत गरमा गई है। फैसले को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने आ गई हैं। कांग्रेस ने NIA के फैसले को खानापूर्ति और लीपापोती करार देते हुए जांच पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने कहा है कि मामले में न्याय के लिए आगे कानूनी लड़ाई जारी रखी जाएगी और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा। वहीं, भाजपा ने NIA कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कांग्रेस नेताओं के पुराने दावों और सबूतों को लेकर सवाल खड़े किए हैं।