बिरगांव निगम चुनाव की तैयारी तेज! 40 वार्डों का आरक्षण तय, 16 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित

बिरगांव में महापौर पद के टिकट को लेकर सामाजिक स्तर पर भी दावेदारियां सामने आने लगी हैं। देवांगन समाज महापौर पद के टिकट के लिए लामबंद होने की तैयारी में है। धर्म प्रचार प्रकोष्ठ देवांगन समाज के प्रदेश अध्यक्ष भीखम लाल देवांगन का कहना है कि निगम क्षेत्र में समाज की संख्या काफी है और समाज के लोगों की भाजपा के प्रति निष्ठा भी अधिक है। उनका कहना है कि यदि पार्टी समाज से महापौर प्रत्याशी बनाती है तो समाज के लोग जीत के लिए पूरी ताकत से जुटेंगे।