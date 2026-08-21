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Raipur: इंदिरा गांधी कृषि यूनिवर्सिटी का पेपर लीक, सीएम साय बोले- दोषियों पर सख्त कार्रवाई

Raipur: बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड ईयर का पेपर परीक्षा शुरू होने के दो घंटे पहले वॉट्सऐप पर कर दिया गया शेयर...
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रायपुर

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Anupam Rajiv Rajvaidya

Aug 21, 2026

Raipur

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर (Raipur) के बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड ईयर का पेपर लीक होने का मामला सामने आया है। 20 अगस्त को एंटोमोलॉजी (कीट विज्ञान) विषय की परीक्षा होनी थी, लेकिन परीक्षा शुरू होने से करीब दो घंटे पहले ही प्रश्नपत्र वॉट्सऐप पर शेयर कर दिया गया। देखते ही देखते पेपर छात्रों तक पहुंच गया।

सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने की सूचना मिलते ही यूनिवर्सिटी प्रशासन में हड़कंपमच गया। पेपर लीक मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि परीक्षा निरस्त कर दी गई है और पांच सदस्यीय समिति का भी गठन किया गया है। मामले की जांच होगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

वहीं, सीएम विष्णुदेव साय ने वंदे मातरम विवाद पर कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण ही देश का विभाजन हुआ है। हम समझते हैं कि आज कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में कोई अतंर नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का सम्मान होना चाहिए।

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Updated on:

21 Aug 2026 03:15 am

Published on:

21 Aug 2026 03:15 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur: इंदिरा गांधी कृषि यूनिवर्सिटी का पेपर लीक, सीएम साय बोले- दोषियों पर सख्त कार्रवाई

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