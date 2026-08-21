Raipur: इंदिरा गांधी कृषि यूनिवर्सिटी का पेपर लीक, सीएम साय बोले- दोषियों पर सख्त कार्रवाई

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर (Raipur) के बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड ईयर का पेपर लीक होने का मामला सामने आया है। 20 अगस्त को एंटोमोलॉजी (कीट विज्ञान) विषय की परीक्षा होनी थी, लेकिन परीक्षा शुरू होने से करीब दो घंटे पहले ही प्रश्नपत्र वॉट्सऐप पर शेयर कर दिया गया। देखते ही देखते पेपर छात्रों तक पहुंच गया।