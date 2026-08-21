Chhattisgarh Politics: पहले मुर्गा, अब कटहल… छत्तीसगढ़ में सोशल मीडिया पर कांग्रेस-BJP के बीच चला कार्टून वॉर

विवाद की शुरुआत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नितिन नबीन के खाने से जुड़ी वायरल फोटो को लेकर हुई। फोटो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह के दावे किए गए। इसी दौरान खाने को लेकर नॉनवेज का मुद्दा भी उठाया गया। इसके बाद खाद्य पदार्थ को कटहल बताए जाने की बात सामने आई। कांग्रेस ने इसी सफाई को आधार बनाकर भाजपा पर निशाना साधा और कार्टून के जरिए कटाक्ष किया। कांग्रेस के हमले के बाद भाजपा ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी को लेकर कार्टून पोस्ट किया और कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए।