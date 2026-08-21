21 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

Chhattisgarh Politics: पहले मुर्गा, अब कटहल… छत्तीसगढ़ में सोशल मीडिया पर कांग्रेस-BJP के बीच चला कार्टून वॉर

congress bjp cartoon war: छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा के बीच सोशल मीडिया पर ‘मुर्गा और गधा’ को लेकर सियासी जंग छिड़ गई। कांग्रेस के कार्टून पर BJP ने राहुल गांधी को लेकर पलटवार किया।
3 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Aug 21, 2026

Chhattisgarh Politics

छत्तीसगढ़ में सोशल मीडिया पर ‘मुर्गा-गधा’ सियासत (photo source- Patrika)

Chhattisgarh Politics: छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों सोशल मीडिया पर बयानबाजी के साथ-साथ कार्टून के जरिए भी एक-दूसरे पर निशाना साधने का दौर चल रहा है। ताजा मामला भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नितिन नबीन से जुड़ी वायरल फोटो को लेकर सामने आया है। इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भाजपा पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर एक कार्टून पोस्ट किया। इसके जवाब में भाजपा ने भी पलटवार करते हुए राहुल गांधी को लेकर कार्टून पोस्ट किया।

chhattisgarh political controversy: मुर्गे को कटहल बताने पर कांग्रेस का तंज

दरअसल, भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन के खाने को लेकर सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हुई थी। इस फोटो को लेकर नॉनवेज खाना परोसे जाने के दावे किए गए थे। बाद में खाने को लेकर सफाई सामने आई और इसे कटहल बताया गया। इसी मामले को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक कार्टून जारी किया, जिसमें मुर्गे को कटहल बताए जाने के मुद्दे को लेकर भाजपा पर कटाक्ष किया गया।

कांग्रेस ने अपने पोस्ट में भाजपा को नाम बदलने में माहिर बताते हुए तंज कसा। कार्टून में संदेश दिया गया कि भाजपा ने पहले लोगों को मुर्गा बनाया और अब मुर्गे का नाम बदलकर कटहल कर दिया गया। कांग्रेस के कार्टून में लिखा गया- ‘मुर्गे ने भी हार मान ली। नाम बदलने में माहिर भाजपा, अब मुर्गे की बारी है।’ इस पोस्ट के जरिए कांग्रेस ने भाजपा की कथित तौर पर नाम बदलने वाली राजनीति पर हमला बोला।

BJP ने राहुल गांधी को लेकर किया पलटवार

कांग्रेस के इस कार्टून के सामने आने के बाद भाजपा ने भी सोशल मीडिया पर पलटवार किया। छत्तीसगढ़ भाजपा की ओर से राहुल गांधी को लेकर एक कार्टून पोस्ट किया गया। भाजपा ने अपने पोस्ट में राहुल गांधी को ‘गधा’ बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। पोस्ट में लिखा गया- ‘इस गधे के सामने, गधे ने भी हार मान ली है।’ भाजपा ने अपने कार्टून के जरिए कांग्रेस की नेतृत्व क्षमता पर भी तंज कसा। कार्टून में लिखा गया कि पहले गधे को अपना नेता बनाया और अब गधे को घोड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है।

सोशल मीडिया पर तेज हुई सियासी तकरार

दोनों राजनीतिक दलों के इन पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर सियासी तकरार और तेज हो गई है। कांग्रेस ने जहां नितिन नबीन से जुड़ी वायरल फोटो और खाने को लेकर सामने आई सफाई को मुद्दा बनाया, वहीं भाजपा ने कांग्रेस के हमले का जवाब राहुल गांधी को निशाने पर लेकर दिया। इस पूरे विवाद में खास बात यह है कि दोनों दलों ने सीधे बयान देने के बजाय कार्टून और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए एक-दूसरे पर हमला किया है। इससे राजनीतिक बयानबाजी का मुद्दा सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गया है।

नितिन नबीन की वायरल फोटो से शुरू हुआ मामला

विवाद की शुरुआत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नितिन नबीन के खाने से जुड़ी वायरल फोटो को लेकर हुई। फोटो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह के दावे किए गए। इसी दौरान खाने को लेकर नॉनवेज का मुद्दा भी उठाया गया। इसके बाद खाद्य पदार्थ को कटहल बताए जाने की बात सामने आई। कांग्रेस ने इसी सफाई को आधार बनाकर भाजपा पर निशाना साधा और कार्टून के जरिए कटाक्ष किया। कांग्रेस के हमले के बाद भाजपा ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी को लेकर कार्टून पोस्ट किया और कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए।

Congress BJP Social Media War: कार्टून पॉलिटिक्स बनी सियासी वार का नया हथियार

छत्तीसगढ़ की राजनीति में सोशल मीडिया लंबे समय से राजनीतिक दलों के लिए अपनी बात जनता तक पहुंचाने का बड़ा माध्यम बना हुआ है। अब इसमें कार्टून और मीम्स के जरिए कटाक्ष का चलन भी बढ़ता नजर आ रहा है। इस मामले में कांग्रेस और भाजपा दोनों ने एक-दूसरे पर हमला करने के लिए व्यंग्यात्मक कार्टून का सहारा लिया। कांग्रेस ने ‘मुर्गा-कटहल’ के जरिए भाजपा पर निशाना साधा तो भाजपा ने ‘गधा-घोड़ा’ के जरिए कांग्रेस और राहुल गांधी पर पलटवार किया।

फिलहाल, दोनों दलों के इन सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज है। हालांकि, यह विवाद सिर्फ खाने की एक वायरल फोटो तक सीमित नहीं रहा और देखते ही देखते कांग्रेस और भाजपा के बीच सोशल मीडिया पर एक नए तरह की सियासी जंग का रूप ले चुका है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

21 Aug 2026 02:25 pm

Published on:

21 Aug 2026 02:25 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Chhattisgarh Politics: पहले मुर्गा, अब कटहल… छत्तीसगढ़ में सोशल मीडिया पर कांग्रेस-BJP के बीच चला कार्टून वॉर

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला! 12.63 करोड़ हुआ मंजूर, जशपुर के दो प्रमुख मार्गों का होगा कायाकल्प

Chhattisgarh Road Project
रायपुर

Raipur News: यहां पूरी फौज, वहां हमारा बेटा डूबा है, SDRF के सामने फफक कर रो पड़े आदिल के परिजन, 50 घंटे बाद भी लापता

Blue water news,
रायपुर

‘भारत की जेल में जान का खतरा, सुरक्षा मिली तो खोलूंगा महादेव ऐप का राज’, सौरभ चंद्राकर का बड़ा दावा

Saurabh Chandrakar
रायपुर

रायपुर का ‘ब्लू वाटर’ बना मौत का कुआं! 2017 से अब तक 10 युवाओं की गई जान, देखें कब कब हुआ हादसा

Blue water news,
रायपुर

IFS Transfer Breaking: छत्तीसगढ़ वन विभाग में बड़ा फेरबदल, 9 IFS अफसरों के तबादले, देखें पूरी List

IFS Transfer Breaking
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.