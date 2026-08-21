Chhattisgarh Politics: पहले मुर्गा, अब कटहल… छत्तीसगढ़ में सोशल मीडिया पर कांग्रेस-BJP के बीच चला कार्टून वॉर

छत्तीसगढ़ में सोशल मीडिया पर ‘मुर्गा-गधा’ सियासत (photo source- Patrika)
Chhattisgarh Politics: छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों सोशल मीडिया पर बयानबाजी के साथ-साथ कार्टून के जरिए भी एक-दूसरे पर निशाना साधने का दौर चल रहा है। ताजा मामला भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नितिन नबीन से जुड़ी वायरल फोटो को लेकर सामने आया है। इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भाजपा पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर एक कार्टून पोस्ट किया। इसके जवाब में भाजपा ने भी पलटवार करते हुए राहुल गांधी को लेकर कार्टून पोस्ट किया।
दरअसल, भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन के खाने को लेकर सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हुई थी। इस फोटो को लेकर नॉनवेज खाना परोसे जाने के दावे किए गए थे। बाद में खाने को लेकर सफाई सामने आई और इसे कटहल बताया गया। इसी मामले को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक कार्टून जारी किया, जिसमें मुर्गे को कटहल बताए जाने के मुद्दे को लेकर भाजपा पर कटाक्ष किया गया।
कांग्रेस ने अपने पोस्ट में भाजपा को नाम बदलने में माहिर बताते हुए तंज कसा। कार्टून में संदेश दिया गया कि भाजपा ने पहले लोगों को मुर्गा बनाया और अब मुर्गे का नाम बदलकर कटहल कर दिया गया। कांग्रेस के कार्टून में लिखा गया- ‘मुर्गे ने भी हार मान ली। नाम बदलने में माहिर भाजपा, अब मुर्गे की बारी है।’ इस पोस्ट के जरिए कांग्रेस ने भाजपा की कथित तौर पर नाम बदलने वाली राजनीति पर हमला बोला।
कांग्रेस के इस कार्टून के सामने आने के बाद भाजपा ने भी सोशल मीडिया पर पलटवार किया। छत्तीसगढ़ भाजपा की ओर से राहुल गांधी को लेकर एक कार्टून पोस्ट किया गया। भाजपा ने अपने पोस्ट में राहुल गांधी को ‘गधा’ बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। पोस्ट में लिखा गया- ‘इस गधे के सामने, गधे ने भी हार मान ली है।’ भाजपा ने अपने कार्टून के जरिए कांग्रेस की नेतृत्व क्षमता पर भी तंज कसा। कार्टून में लिखा गया कि पहले गधे को अपना नेता बनाया और अब गधे को घोड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है।
दोनों राजनीतिक दलों के इन पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर सियासी तकरार और तेज हो गई है। कांग्रेस ने जहां नितिन नबीन से जुड़ी वायरल फोटो और खाने को लेकर सामने आई सफाई को मुद्दा बनाया, वहीं भाजपा ने कांग्रेस के हमले का जवाब राहुल गांधी को निशाने पर लेकर दिया। इस पूरे विवाद में खास बात यह है कि दोनों दलों ने सीधे बयान देने के बजाय कार्टून और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए एक-दूसरे पर हमला किया है। इससे राजनीतिक बयानबाजी का मुद्दा सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गया है।
विवाद की शुरुआत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नितिन नबीन के खाने से जुड़ी वायरल फोटो को लेकर हुई। फोटो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह के दावे किए गए। इसी दौरान खाने को लेकर नॉनवेज का मुद्दा भी उठाया गया। इसके बाद खाद्य पदार्थ को कटहल बताए जाने की बात सामने आई। कांग्रेस ने इसी सफाई को आधार बनाकर भाजपा पर निशाना साधा और कार्टून के जरिए कटाक्ष किया। कांग्रेस के हमले के बाद भाजपा ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी को लेकर कार्टून पोस्ट किया और कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए।
छत्तीसगढ़ की राजनीति में सोशल मीडिया लंबे समय से राजनीतिक दलों के लिए अपनी बात जनता तक पहुंचाने का बड़ा माध्यम बना हुआ है। अब इसमें कार्टून और मीम्स के जरिए कटाक्ष का चलन भी बढ़ता नजर आ रहा है। इस मामले में कांग्रेस और भाजपा दोनों ने एक-दूसरे पर हमला करने के लिए व्यंग्यात्मक कार्टून का सहारा लिया। कांग्रेस ने ‘मुर्गा-कटहल’ के जरिए भाजपा पर निशाना साधा तो भाजपा ने ‘गधा-घोड़ा’ के जरिए कांग्रेस और राहुल गांधी पर पलटवार किया।
फिलहाल, दोनों दलों के इन सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज है। हालांकि, यह विवाद सिर्फ खाने की एक वायरल फोटो तक सीमित नहीं रहा और देखते ही देखते कांग्रेस और भाजपा के बीच सोशल मीडिया पर एक नए तरह की सियासी जंग का रूप ले चुका है।
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