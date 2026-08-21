21 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

रायपुर का ‘ब्लू वाटर’ बना मौत का कुआं! 2017 से अब तक 10 युवाओं की गई जान, देखें कब कब हुआ हादसा

Raipur Blue Water: रायपुर का ब्लू वाटर खदान लगातार युवाओं की जान ले रह है। 2017 से अब तक 10 की डूबने से मौत हो गई है। लगातार हादसों के बावजूद जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए हैं..
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Aug 21, 2026

Blue water news,

मृतक आदिल खान ( Photo - Patrika )

Chhattisgarh Blue Water: रायपुर के ब्लू वाटर खदान में डूबे युवक का शव अभी तक नहीं मिला है। 36 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी SDRF की टीम के हाथ खाली हैं। बता दें कि मौदहापारा निवासी आदिल खान बुधवार को तीन दोस्तों के साथ यहां घूमने पहुंचा था। यहां तैरकर ब्लू वाटर खदान पार करने की शर्त लगाने के बाद गहरे पानी में डूब गया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें युवक पानी में डूबते हुए नजर आ रहा है।

Raipur Blue Water: 400 ​फीट की गहराई में 60 फीट तक पहुंची टीम

इधर शव की तलाश में जुटी SDRF को पानी की गहराई ज्यादा होने के कारण परेशानी हो रही है। बता दें कि खदान की गहराई 400 ​फीट तक है। वहीं SDRF की टीम सिर्फ 60 फीट तक ही पहुंच पाई। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि युवक का शव इससे नीचे चला गया है। आज शुक्रवार सुबह से ​टीम एक बार फिर खदान में उतरकर तलाशी अभियान शुरू किया।

अब तक 10 मौत

ब्लू वाटर खदान माना थाना क्षेत्र के नकटी गांव के पास स्थित है। वहीं ब्लू वाटर खदान में 9 साल में 9 मौतें ब्लू वाटर खदान में डूबने की यह पहली घटना नहीं है। उपलब्ध घटनाओं के मुताबिक 2017 से अब तक यहां 9 लोगों की डूबने से मौत हो चुकी है। आदिल का शव बरामद होने पर 2017 से अब तक ब्लू वाटर में डूबने से मौतों का आंकड़ा 10 हो जाएगा। वहीं मृतकों की उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच ही है।

कब कब हुआ हादसा, देखें तारीख

31 अक्टूबर 2025 को टाटीबंध के छत्तीसगढ़ पब्लिक स्कूल के 9 बच्चे स्कूल बंक कर यहां पहुंचे थे। नहाने के दौरान जयेश साहू और मृदुल गहरे पानी में डूब गए थे। दोनों के शव अलग-अलग दिनों में मिले थे। इससे पहले 2017 में 17 वर्षीय सुनैना, मई 2019 में 17 वर्षीय मोहन बाघ, मार्च 2023 में दो युवक और जून 2023 में नदीम, फैजल व शहबाज की डूबने से मौत हुई थी।

खदान का पानी साफ और नीला, इसलिए कहने लगे ब्लू वाटर खदान

खदान का पानी हमेशा नीला और साफ दिखाई देता है, इसलिए लोग इसे ब्लू वाटर खदान बोलने लगे। सुरक्षा इंतजामों पर उठ रहे सवाल बारिश के बाद खदान में पानी भरने से यह जगह तालाब जैसी नजर आती है। इसके चलते लोग यहां घूमने और नहाने पहुंचते हैं। लगातार हादसों के बावजूद खदान के खतरनाक हिस्सों की पर्याप्त घेराबंदी और सुरक्षा इंतजाम नहीं होने पर सवाल उठते रहे हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

21 Aug 2026 12:53 pm

Published on:

21 Aug 2026 12:53 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रायपुर का ‘ब्लू वाटर’ बना मौत का कुआं! 2017 से अब तक 10 युवाओं की गई जान, देखें कब कब हुआ हादसा

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

IFS Transfer Breaking: छत्तीसगढ़ वन विभाग में बड़ा फेरबदल, 9 IFS अफसरों के तबादले, देखें पूरी List

IFS Transfer Breaking
रायपुर

UPSC Mains 2026: आज से शुरू मेन्स परीक्षा, रायपुर में 185 अभ्यर्थी होंगे शामिल, फेस आइडेंटिफिकेशन से एंट्री

UPSC Mains 2026
रायपुर

रायपुर के इन इलाकों में बनेगी नई ‘4-लेन’ सड़कें, 200 करोड़ रुपए होंगे खर्च, PWD का प्लान तैयार

Four Lane Road in raipur
रायपुर

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट, रायपुर पुलिस ने दर्ज किया केस

amit shah, Raipur news, raipur police
रायपुर

चमोली टनल हादसे में छत्तीसगढ़ के 4 मजदूरों की मौत, CM साय ने किया 5-5 लाख मुआवजे का ऐलान

Chamoli Tunnel Accident
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.