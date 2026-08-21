चमोली टनल हादसे में छत्तीसगढ़ के 4 मजदूरों की मौत, CM साय ने किया 5-5 लाख मुआवजे का ऐलान

Chamoli Tunnel Accident: उत्तराखंड के चमोली जिले में निर्माणाधीन टनल में हुए दर्दनाक हादसे ने छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के चार परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है। 13 अगस्त को हुए इस हादसे में कुल 10 मजदूरों की मौत हुई है, जिनमें चार मजदूर छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के रहने वाले थे। हादसे की जानकारी सामने आने के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए मृतक श्रमिकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। वहीं हादसे में घायल हुए जिले के दो श्रमिकों के इलाज के लिए 50-50 हजार रुपये की सहायता देने के निर्देश भी दिए गए हैं।