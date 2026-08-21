कैश-ज्वेलरी, करोड़ों की प्रॉपर्टी और ट्रांजैक्शन के दस्तावेज जब्त, छत्तीसगढ़ में ED ने एक साथ 7 ठिकानों को खंगाला

Chhattisgarh ED Raid: शराब, कोयला और कस्टम मिलिंग से जुड़े कथित घोटालों की जांच के बीच प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार सुबह छत्तीसगढ़ में बड़ी कार्रवाई की। जांच एजेंसी ने रायपुर, धमतरी और भिलाई-दुर्ग में एक साथ 7 ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई कांग्रेस के प्रदेश कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, उनके रिश्तेदारों और करीबी प्रॉपर्टी डीलरों से जुड़े परिसरों में की गई। ED की टीमों ने आवास और कार्यालयों में दस्तावेज, बैंक लेनदेन, संपत्ति से जुड़े कागजात और डिजिटल साक्ष्यों की जांच की। कार्रवाई के दौरान कैश और ज्वेलरी मिलने की भी जानकारी सामने आई है।