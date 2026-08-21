आज रायपुर में छाए रहेंगे बादल, छत्तीसगढ़ में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश की है संभावना

CG Weather Today: छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर लगातार जारी है। प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई, जबकि कुछ शहरों में हल्की फुहारों से मौसम सुहावना बना रहा। सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के एक-दो जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई। वहीं राजधानी रायपुर में पिछले दो दिनों में तापमान 26 डिग्री से बढ़कर करीब 30 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। पारा बढ़ने से लोगों को हल्की उमस का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले सात दिनों तक उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ में मध्यम से भारी बारिश के आसार जताए हैं।