प्रसंगवश: मिलावटखोरी रोकने वालों में ही मिलावट!

खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए फूड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, फूड इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस, वेटनरी साइंस, बायो केमिस्ट्री, माइक्रो बायोलॉजी, केमिस्ट्री में मास्टर डिग्री या एमबीबीएस की डिग्री अनिवार्य है। अब विभागीय और अफसरी कारनामा देखिए पदोन्नति का नया नियम बनाकर 12वीं कक्षा उत्तीर्ण नमूना सहायकों को पदोन्नत कर दिया गया। यह अफसरी कारनामा इसलिए है, क्योंकि नमूना सहायक पद की अर्हता साइंस विषय में 12वीं उत्तीर्ण ही है, तो वे कर्मचारी उस पद के लिए योग्य थे, लेकिन अब जिस पद पर उन्हें पदोन्नत किया गया, उसकी बेसिक डिग्री तक उनके पास नहीं है। यानी मिलावटखोरी रोकने वाले विभाग में ही भ्रष्टाचार की मिलावट कर दी गई। एक तथ्य और यह है कि पदोन्नति आदेश उस प्रशासनिक अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी हुआ, जो हाल ही में सत्तारूढ़ दल के एक सांसद के साथ विवाद को लेकर भी एकाएक चर्चा में आ गए थे।