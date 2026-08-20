ये ‘जेन-जी लोग’ नहीं, हमारे भविष्य के शिल्पकार हैं

वह पूछेगी—क्यों? हमें इस ‘क्यों’ से डरना नहीं चाहिए। हमें परंपरा का मर्म, संस्कृति का दर्शन और भारत की सभ्यता की निरंतरता उसके सामने तर्क और अनुभव के साथ रखनी होगी। आधुनिक होना अपनी जड़ों को छोडऩा नहीं है। मजबूत जड़ें ही ऊंची उड़ान का आधार बनती हैं। जेन-जी को केवल रील, मीम और स्क्रीन की पीढ़ी मानना भी उसके साथ अन्याय है। यही युवा सेना में जाकर राष्ट्र की रक्षा का संकल्प लेता है। यही खेल के मैदान में तिरंगा ऊंचा करता है। यही स्टार्टअप खड़े करता है, विज्ञान और तकनीक में नए प्रयोग करता है और भारत की नई शक्ति का परिचय दुनिया को देता है। यह रील भी बनाता है और रिकॉर्ड भी, इस पीढ़ी में संवेदना भी है। पर्यावरण, समाज के कमजोर वर्ग और समान अवसर जैसे विषय इसे प्रभावित करते हैं। विचारों में हमसे असहमति हो सकती है, लेकिन संवेदना को खारिज नहीं किया जा सकता। सही दिशा मिले तो यही संवेदना सेवा और सेवा राष्ट्र निर्माण की शक्ति बन सकती है।

भारत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी जेन जी की

इस चमकती स्क्रीन के पीछे एक मन भी है। तुलना, प्रतियोगिता और सफलता का लगातार प्रदर्शन युवा पर दबाव डालता है। उसे केवल अनुशासन नहीं, विश्वास भी चाहिए। हर बार ‘हमारे जमाने में’ कहने के बजाय कभी उसके पास बैठकर कहना चाहिए, ‘कहो, मैं सुन रहा हूं।’ पीढिय़ों के बीच रिश्ता उपदेश का नहीं, सहभागिता का होना चाहिए। हमें उन्हें अपना अनुभव, संस्कृति और विवेक देना है, उनसे नई तकनीक, गति और दृष्टि सीखनी है।हम उन्हें जड़ों का पता बता सकते हैं, वे हमें नए आकाश का रास्ता दिखा सकते हैं। इसलिए अगली बार कोई कहे, ‘ये जेन-जी लोग’ तो उस ‘ये’ को हटा दीजिए। वे कोई अलग दुनिया नहीं हैं। वे भारत की निरंतर यात्रा का अगला अध्याय हैं। हमारे आज हैं, हमारे कल के शिल्पकार हैं।

हमने जिस भारत को पाया, उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर है। उन्हें अपने सांचे में ढालना हमारा काम नहीं। हमारा दायित्व है कि उनकी प्रतिभा, तकनीक और ऊर्जा को राष्ट्र की प्रगति से जुडऩे का अवसर दें क्योंकि भविष्य को आदेश देकर नहीं बनाया जाता।

भारत की नई चेतना है जेन-जी

भविष्य की पीढ़ी पर विश्वास करके बनाया जाता। भारत की अगली कहानी इन्हीं हाथों को लिखनी है। हमारा काम है कि जब वे आकाश की ओर उड़ान भरें, तो उनकी जड़ें भारत की मिट्टी में और उनका संकल्प राष्ट्र के भविष्य से जुड़ा रहे।क्योंकि यह केवल जेन-जी नहीं है—यह भारत की नई ऊर्जा है, भारत की नई चेतना है, और भारत के विकसित भविष्य की सबसे बड़ी संभावना है। कल का भारत कैसा होगा, उसकी इबारत इन्हीं आंखों के सपनों से बनेगी। उसके रंग इन्हीं कल्पनाओं से आएंगे। उसकी गति इन्हीं कदमों से तय होगी इसलिए उन्हें कटघरे में खड़ा करने के बजाय उनके साथ खड़े होइए। उनसे शिकायत कम कीजिए। संवाद अधिक कीजिए। उन्हें सुनिए। उन्हें समझिए। और सबसे बढकऱ, उन पर भरोसा कीजिए। क्योंकि भविष्य को अपने सांचे में ढाला नहीं जाता। भविष्य का हाथ थामा जाता है। उसके साथ चला जाता है। याद रखिए, भारत की अगली कहानी किसी और को नहीं, इन्हीं हाथों को लिखनी है।