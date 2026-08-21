केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट, रायपुर पुलिस ने दर्ज किया केस

Chhattisgarh Crime News: रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ के अधिकारियों समेत कई प्रतिष्ठित लोगों को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक और भ्रामक जानकारी वाली सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता ने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने केस दर्ज कर सोशल मीडिया पर पोस्ट के प्रसार और उससे जुड़े तथ्यों की जांच शुरू कर दी है।