कोल इंडिया की बड़ी पहल! छत्तीसगढ़ के युवाओं को UPSC तैयारी के लिए मिलेगा 1 लाख रुपए का सहयोग

कलेक्टर निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए डिप्टी कलेक्टर आस्था बोरकर को नोडल अधिकारी और सहायक संचालक शिक्षा लक्ष्मण कावड़े को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। जिला मुख्यालय के शासकीय भानुप्रताप देव पीजी कॉलेज व शासकीय नरहरदेव स्कूल में 300-300, शासकीय इंदरू केवट कन्या महाविद्यालय में 104 तथा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम मॉडल कॉलेज में 100 परीक्षार्थियों को आवंटित किया गया है। प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और छात्रों को समय से पहले प्रवेश पत्र के साथ पहुंचने की सलाह दी है।