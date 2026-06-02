एक साल बाद खुला अंधे कत्ल का राज! पत्नी-प्रेमी ने मिलकर करंट से कर दी पति की हत्या, 4 आरोपी सलाखों के पीछे

इस मामले का खुलासा होने के बाद पूरे इलाके में इसकी चर्चा हो रही है। जिस मौत को लोग एक हादसा समझ रहे थे, उसके पीछे हत्या की साजिश सामने आने से हर कोई हैरान है। पुलिस जांच में सामने आए तथ्यों ने लोगों को चौंका दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि यह घटना रिश्तों में विश्वास टूटने और लालच व निजी स्वार्थ के खतरनाक परिणामों को दिखाती है। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और मामले की कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में मिले सभी सबूत अदालत में पेश किए जाएंगे।