कांकेर में रेत खदान विवाद पर भड़के ग्रामीण, देर रात सड़क पर उतरे 10 गांवों के लोग, जानें क्यों मचा बवाल

प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र की रेत खदानों से बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल रहा है। उनका दावा है कि खदानों से होने वाली आय का उपयोग गांवों के विकास कार्यों में किया जा रहा है। तालाब निर्माण, मंदिर और देवगुड़ी के विकास, बोरवेल खुदाई सहित कई जरूरी कार्य इसी राशि से कराए जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि खदानें बंद होने पर गांव की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी और कई लोगों की रोजी-रोटी छिन जाएगी।