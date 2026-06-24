3% कमीशन दो, तभी मिलेगा चेक? आरोपों से भड़के सरपंचों ने दुर्गूकोंदल जनपद पंचायत में जड़ा ताला

जनप्रतिनिधियों का कहना है कि सीईओ निर्माण कार्यों की राशि जारी करने से पहले 3 प्रतिशत कमीशन की मांग करते हैं। कमीशन न मिलने पर महीनों तक चेक रोककर जनपद के चक्कर कटवाए जाते हैं। सरपंच रमशीला कोमरा और कुबेर दर्रो ने बताया कि उन्हें पुलिया व अन्य स्वीकृत कार्यों के चेक के लिए हजारों रुपए नगद कमीशन देना पड़ा। वहीं सरपंच बसंती भालेश्वर ने आरोप लगाया कि 9 लाख रुपए के चेक का कमीशन न मिलने पर सीईओ स्वयं उनके घर पहुंचे, जहां विवश होकर उन्हें 18 हजार रुपए देने पड़े। सरपंचों के अनुसार, सीईओ कमीशन का पूरा हिसाब एक डायरी में लिखकर रखते हैं। सरपंच मुकेश गावड़े, उमेश्वरी मंडावी और बलराम टेपरिया सहित अन्य सरपंचों ने भी जनपद में भ्रष्टाचार चरम पर होने की बात कही।