Kanker Boat Accident: कोटरी नदी में रेत के टीले से टकराकर पलटी सवारियों से भरी नाव, 12 लोग थे सवार

कोटरी नदी में रेत के टीले से टकराकर पलटी सवारियों से भरी नाव (Photo AI Image)
Koteri River Boat Accident: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से रविवार को एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है। छोटे बेठिया थाना क्षेत्र के बेचाघाट में कोटरी नदी में सवारियों से भरी एक नाव अचानक रेत के टीले से टकराकर पलट गई। हादसे के वक्त नाव में करीब 12 लोग सवार थे। नाव के पलटते ही मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हालांकि, आसपास मौजूद ग्रामीणों की तत्परता और साहस के चलते बड़ा हादसा टल गया। ग्रामीणों ने बिना देर किए नदी में उतरकर नाव में सवार लोगों को बाहर निकालने का प्रयास शुरू कर दिया। कुछ ही देर में सभी 12 लोगों को सुरक्षित नदी से बाहर निकाल लिया गया। राहत की बात यह है कि घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, नाव कोटरी नदी में यात्रियों को लेकर जा रही थी। इसी दौरान नदी के भीतर मौजूद रेत के एक टीले से नाव टकरा गई। अचानक हुए टकराव के कारण नाव का संतुलन बिगड़ गया और वह नदी में पलट गई। नाव के पलटते ही उसमें सवार लोगों में चीख-पुकार मच गई। घटना के समय नदी के आसपास मौजूद ग्रामीणों ने स्थिति को भांपते हुए तत्काल मदद शुरू की। ग्रामीणों ने नदी में उतरकर नाव में फंसे और पानी में गिरे लोगों को बाहर निकाला। उनकी त्वरित मदद के कारण सभी लोगों की जान बच सकी।
नदी में नाव पलटने की घटना के बाद कुछ समय के लिए मौके पर हड़कंप की स्थिति बन गई थी। यदि समय रहते ग्रामीण मदद के लिए नहीं पहुंचते तो हादसा गंभीर रूप ले सकता था। लेकिन ग्रामीणों ने अपनी जान की परवाह किए बिना राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया और सभी सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घटना के बाद नदी में नाव संचालन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। खासकर नदी में मौजूद रेत के टीलों और बदलते जलस्तर के बीच नाव चलाने में अतिरिक्त सावधानी की जरूरत बताई जा रही है।
हादसे के बाद सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि नाव में सवार सभी 12 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। फिलहाल किसी व्यक्ति के घायल या हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना की जानकारी सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक और पुलिस अमले की सक्रियता भी बढ़ी है। बताया जा रहा है कि कोटरी नदी क्षेत्र में नदी के भीतर कई स्थानों पर रेत जमा होने से टीले बन गए हैं। ऐसे में नाव चलाते समय इन स्थानों की पहचान और सावधानी बेहद जरूरी है। रविवार को हुई इस घटना ने एक बार फिर नदी में नाव परिवहन के दौरान सुरक्षा इंतजामों की जरूरत को सामने ला दिया है।
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