Kanker Boat Accident: कोटरी नदी में रेत के टीले से टकराकर पलटी सवारियों से भरी नाव, 12 लोग थे सवार

Koteri River Boat Accident: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से रविवार को एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है। छोटे बेठिया थाना क्षेत्र के बेचाघाट में कोटरी नदी में सवारियों से भरी एक नाव अचानक रेत के टीले से टकराकर पलट गई। हादसे के वक्त नाव में करीब 12 लोग सवार थे। नाव के पलटते ही मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हालांकि, आसपास मौजूद ग्रामीणों की तत्परता और साहस के चलते बड़ा हादसा टल गया। ग्रामीणों ने बिना देर किए नदी में उतरकर नाव में सवार लोगों को बाहर निकालने का प्रयास शुरू कर दिया। कुछ ही देर में सभी 12 लोगों को सुरक्षित नदी से बाहर निकाल लिया गया। राहत की बात यह है कि घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है।