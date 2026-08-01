Kanker: मोबाइल बजता रहा, लेकिन कोई बचा नहीं सका… 4 दिन बाद गड्ढे से निकला मजदूर का शव

Kanker: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। भानुप्रतापपुर थाना क्षेत्र के ग्राम हिंगनझर में नल-जल योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने के दौरान एक मजदूर जिंदा ही मिट्टी में दब गया। हैरानी की बात यह रही कि घटना के समय किसी को इसका पता तक नहीं चला। चार दिन बाद उसी स्थान की खुदाई में मजदूर का शव बैठी हुई अवस्था में बरामद हुआ। घटना के बाद गांव में आक्रोश फैल गया और ग्रामीणों ने जेसीबी चालक के साथ मारपीट भी कर दी।