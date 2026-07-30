Chhattisgarh News: कांकेर में मौसम का तांडव, सड़क पर गिरे विशाल पेड़, बिजली और यातायात दोनों ठप

Chhattisgarh News: कांकेर जिले के पखांजूर क्षेत्र में बुधवार देर रात आई तेज आंधी और मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचा दी। तेज हवाओं के कारण बांदे-पखांजूर मुख्य मार्ग पर कई स्थानों पर विशाल पेड़ और बिजली के पोल गिर गए, जिससे सड़क पर आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। हालात इतने खराब हो गए कि यात्री बसों का संचालन भी रोकना पड़ा। गुरुवार सुबह तक मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।