कांकेर के सरकारी हॉस्टल में 10 दिन में दो छात्र की मौत, अधिकारी बोले- तबीयत बिगड़ना समझ से परे

डा. आरसी ठाकुर, सीएमएचओ कांकेर ने कहा कि 22 तारीख तक तो कोई पॉजिटिव भी नहीं आया था। हमारी टीम 22 तारीख को भी जांच के लिए गई थी। लेकिन 24 तारीख को जब पुनः आए तब कुछ पॉजिटिव मिले और आज भी जांच कराई तो कुल 8 केस पॉजिटिव आए हैं। इरादा में अभी 3 केस पॉजिटिव आए हैं। उन्होंने कहा कि आमतौर पर मलेरिया इतना तेजी से नहीं फैलता, लेकिन इस बार अचानक मलेरिया में कन्वर्ट हो रहा है। मलेरिया अपने आप में जानलेवा बीमारी हो जाती है। सीएमएचओ ने बताया कि विभाग की टीम हॉस्टल-आश्रम जाकर लगातार परीक्षण कर रही है। हम लोग एक्टिव हैं, दवाई भी खिला रहे हैं। लेकिन ये 24 तारीख के बाद ही अचानक आउटब्रेक हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे, दवा वितरण और फॉगिंग कर रही हैं।