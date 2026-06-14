Police Transfer List: कांकेर पुलिस में बड़ा प्रशासनिक बदलाव! एक साथ 55 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर, देखें लिस्ट

55 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर (photo source- Patrika)
Police Transfer: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में पुलिस विभाग में रविवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा ने व्यापक स्तर पर तबादला आदेश जारी करते हुए 12 निरीक्षकों सहित कुल 55 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण किए हैं। इस फेरबदल को जिले की कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने तथा पुलिसिंग में नई ऊर्जा लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
जारी आदेश के तहत कई थाना प्रभारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि कई पुलिसकर्मियों को अलग-अलग थानों और इकाइयों में पदस्थ किया गया है। तबादला सूची जारी होते ही पुलिस महकमे में चर्चा का माहौल बन गया।
अपडेट जारी….
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