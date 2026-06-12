महतारी वंदन योजना पर बड़ा अपडेट! छत्तीसगढ़ सरकार का अलर्ट, e-KYC नहीं तो रुक सकता है पैसा

Mahtari Vandan Yojana: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में महतारी वंदन योजना का लाभ ले रही महिलाओं के लिए जरूरी खबर है। अब सभी पात्र हितग्राहियों को अपना ई-केवायसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि लाभार्थियों का सत्यापन समय पर पूरा होना जरूरी है। विभाग के अनुसार जिले में बड़ी संख्या में महिलाओं को योजना का लाभ मिल रहा है, लेकिन कुछ हितग्राहियों का ई-केवायसी अभी बाकी है। तय समय सीमा तक प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर आगामी राशि मिलने में परेशानी आ सकती है।